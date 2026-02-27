Belle riprese video ma audience in calo | quattro ipotesi sulla fuga di spettatori da Sanremo

Il 76° Festival di Sanremo ha proposto riprese video di qualità, ma l’audience complessiva si è ridotta rispetto alle edizioni precedenti. Durante la terza serata, le immagini sono state molto curate, anche se il numero di spettatori in televisione ha registrato un calo. Quattro ipotesi vengono avanzate per spiegare questa tendenza, mentre le immagini condivise sui social mostrano momenti della manifestazione.

Sarebbe fin troppo facile individuare top e flop della terza serata sanremese in due donne che si sono alternate sul palco dell’Ariston: una che sa fare tutto, cantare, suonare, parlare e un’altra che non sa fare niente e quello che le hanno fatto dire è ancora peggio. fate voi i nomi. Troppo facile, dicevo, per cui approfittiamo della terza giornata che è sempre un po’ di pausa di riflessione per affrontare due temi delicati e complicati ma che non si possono eludere. Il primo è quello dell’audience, che anche ieri ha preso un po’ di respiro per qual che riguarda lo share grazie all’assenza di partite, ma resta sempre in deficit per quanto riguarda le teste, il numero di spettatori davanti alla tv sintonizzata su Rai uno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

