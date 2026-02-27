Belen Rodriguez all’Ariston con Samurai Jay | duetto tra effetto sorpresa e problema di sincronizzazione

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Belen Rodriguez è salita sul palco dell’Ariston per esibirsi insieme a Samurai Jay. La performance aveva suscitato grande curiosità tra il pubblico, attento anche ai momenti di collaborazione improvvisa tra i due artisti. La presenza di Belen ha attirato l’attenzione di chi seguiva la manifestazione, creando un momento di suspense tra i presenti.

Come annunciato nelle ore precedenti, Belen Rodriguez è apparsa sul palco dell’Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026 per affiancare Samurai Jay in un momento musicale atteso dal pubblico. La showgirl argentina è scesa dalle scale del teatro intonando una strofa di “Ossessione”, ma l’esibizione ha subito attirato l’attenzione per un dettaglio tecnico evidente. Nel corso dell’esibizione, Belen è apparsa fuori sincronizzazione rispetto alla base musicale, creando un effetto straniante. Per alcuni secondi, voce e traccia sembravano non combaciare perfettamente, dando l’impressione di un disallineamento tra playback e audio.Un dettaglio che non è passato inosservato sui social, dove in tempo reale sono comparsi commenti e clip dell’esibizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Belen Rodriguez misteriosa sul duetto a Sanremo con Samurai Jay e fa chiarezza sul rapporto oggi con Maria De FilippiA Che tempo che fa Belen Rodriguez ha parlato del duetto con Samurai Jay a Sanremo 2026

