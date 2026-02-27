Belén Rodriguez a sorpresa spunta a Sanremo con l'abito rosso e manda in delirio l'Ariston

Durante la terza serata di Sanremo, una nota showgirl ha fatto un'apparizione a sorpresa indossando un abito rosso, suscitando entusiasmo tra il pubblico. La presenza è stata breve ma intensa, poiché ha accompagnato un artista durante una performance sul palco. I pochi secondi in scena hanno catturato l’attenzione di tutti e hanno acceso il fermento tra gli spettatori.

