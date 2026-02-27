Le aziende europee nel settore delle batterie stanno affrontando gravi difficoltà a causa dei costi elevati e della forte concorrenza proveniente dalla Cina. Le ambizioni di creare una filiera industriale europea si scontrano con le sfide di un mercato dominato da produttori asiatici, considerati ormai irraggiungibili in termini di prezzo e capacità. La situazione mette in discussione i piani di sviluppo di una produzione autonoma nel continente.

Le ambizioni europee di costruire un’industria continentale delle batterie? Stanno crollando sotto il peso dei costi e della (apparentemente inarrivabile) concorrenza cinese. Importanti progetti industriali per la fabbricazione di accumulatori sono stati interrotti o del tutto cancellati proprio mentre l’Unione Europea si prepara a mettere in atto un intervento protezionistico per legare i sussidi all’acquisto di vetture a batteria e l’accesso al mercato europeo solo a chi produce nel vecchio continente. All’inizio di febbraio, Automotive Cells Company (ACC) – sostenuta da Stellantis e Mercedes-Benz – ha sospeso i piani per le fabbriche di celle a Kaiserslautern, in Germania, e Termoli, in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Batterie made in Europe, il sogno si spegne sotto il peso del Dragone

