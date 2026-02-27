basket la quiete poi il tour de force di 7 gare in 28 giorni

Dopo una fase di relativa calma, la Pallacanestro Reggiana si prepara ad affrontare un’intensa serie di sette partite in ventotto giorni. La pausa, dovuta all’esclusione dalle Final Eight di Coppa Italia, segna il momento di attesa prima di un ciclo di impegni ravvicinati. La squadra si concentra ora per affrontare questo tour de force, che richiederà energie e concentrazione.

La quiete prima di una tempesta (di impegni). Non essendosi qualificata alle Final Eight di Coppa Italia, la Pallacanestro Reggiana sta vivendo il periodo di pausa più lungo nel triennio della gestione Priftis. Dalla bella vittoria con Venezia (15 febbraio) alla ripresa con Trieste, fissata per sabato 7 marzo, trascorreranno infatti 20 giorni. Una parentesi lunghissima in quest’epoca in cui le raffiche di partite si moltiplicano di anno in anno, soprattutto per chi – come la Una Hotels – gioca anche la Fiba Europe Cup. Questa parentesi è però destinata a dissolversi molto presto, lasciando spazio ad un vero e proprio uragano di tappe, dove Barford e compagni dovranno essere bravi a mantenere costante il livello di intensità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

