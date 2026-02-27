In DR2, a Ponsacco, il DREAM Pisa si prepara a disputare uno spareggio per il secondo posto contro una squadra locale. Dopo cinque giornate di ritorno, nel girone costiero del campionato di Divisione Regionale 2, le squadre pisane sono tutte ancora in corsa per gli ottavi di finale, con otto gare rimaste prima della fine della regular season.

Pisa, 26 febbraio 2026 – Dopo cinque giornate di ritorno, con otto gare della regular season da disputare, il girone costiero del campionato di Divisione Regionale 2 vede le compagini pisane tutte ancora in corsa per i primi otto posti, valevoli per l’accesso ai play-off. Il DREAM Basket, che viene da una lunga striscia positiva, è il quintetto più vicino alla testa, a sei punti dalla capolista, insieme a Ponsacco, Volterra e US Livorno. Con due punti in meno, il GMV è sesto insieme a Liburnia Livorno, mentre la IES Devitalia è solo nona, ma a due punti dall’ottava. Il DREAM è atteso da uno scontro diretto, nel derby di venerdì a Ponsacco, mentre, sempre venerdì alle 21 al palasport, la Devitalia IES non dovrebbe avere problemi con Piombino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, in DR2, a Ponsacco il DREAM Pisa gioca uno spareggio per il secondo posto

