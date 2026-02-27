Nella partita di Eurolega, l’Hapoel si impone nel secondo tempo, lasciando Milano a inseguire. La squadra italiana fatica a mantenere il ritmo e alla fine cede il passo agli avversari israeliani, che conquistano la vittoria tra le mura di casa. La sfida si conclude con un risultato che riflette le difficoltà incontrate dai lombardi nel corso dell’incontro.

Milano, 26 febbraio 2026 – Una gara di personalità non basterà all’EA7 Milano che nella ventinovesima giornata di stagione regolare di Eurolega cede per 92-86 all’Hapoel Tel Aviv e perde un’altra occasione di tenere vivo il sogno playoff che si allontana nuovamente dopo il passo falso alla Menora Mivtachim Arena. Un solido Zach LeDay da 22 punti con 814 al tiro non basta ad evitare una sconfitta maturata solotanto nel quarto periodo quando tenere il passo della corazzata israeliana è apparso molto difficile per il team italiano. Sul fronte locale si conferma decisivo Elijah Bryant con 25 punti e già trascinatore nella vittoria del match d’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: l’Hapoel esce alla distanza, Milano cade in Israele

