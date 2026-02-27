Bartosz Mazurek ovvero la notte magica dei giovani in cerca d’autore

Ci sono notti che non si dimenticano, e non sempre per i motivi che si vorrebbero. Al Franchi, la Firenze del pallone ricorderà soprattutto l'imbarazzo di una clamorosa eliminazione sfiorata, di quelle che finiscono negli almanacchi delle vergogne, mentre l'Europa invece si terrà stretto il nome di Bartosz Mazurek. Nel match più inutile alla vigilia della settimana Uefa, con il 3-0 dell'andata che sembrava una polizza assicurativa, la Fiorentina è riuscita a trasformare un ritorno di ordinaria amministrazione nella partita più commentata della serata europea. Per fortuna in Italia c'era il Festival di Sanremo, ma all'estero gli occhi si sono spostati sulle sponde dell'Arno quando, al 49', il vantaggio di due settimane prima era stato completamente evaporato per mano di un classe 2007.

Bartosz Mazurek: il primo del 2007 a segnare una tripletta in UEFA. La Fiorentina contro lo Jagiellonia. Una notte di Conference League ha rivelato una nuova promessa del calcio europeo: Bartosz Mazurek, attaccante della Jagiellonia, ha brillato a Firenze. Sconosciuto ai più, il calciatore polacco ieri sera è diventato il primo giocatore nato nel 2007 a segnare una tripletta in una competizione europea. Un record realizzato a Firenze, dove la Fiorentina ha rischiato una clamorosa eliminazione.