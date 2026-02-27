Il caso che coinvolge Giusi Bartolozzi sta attirando l’attenzione nel calendario politico, con alcune voci che sollevano dubbi sui tempi delle procedure. La vicenda si sviluppa in un momento delicato, mentre si discute di questioni legate alle campagne referendarie. La discussione si concentra sulle tappe procedurali e sui possibili impatti sul percorso politico.

Il caso Giusi Bartolozzi entra a gamba tesa nella campagna referendaria. La capo di gabinetto del ministero della Giustizia rischia di affrontare un rinvio a giudizio e un procedimento che la vedrebbe unica imputata al processo nella vicenda del generale Almasri, il militare libico accusato di torture, prima arrestato in Italia e poi rimpatriato da un aereo dei servizi segreti del nostro Paese. Bartolozzi, indagata per ‘false informazionì, si è detta "assolutamente serena" e ha spefificato che continuerà a lavorare "con senso di responsabilità", ha detto la numero due di via Arenula. L’eventuale processo non è comunque scontato e la prossima tappa di questa vicenda giudiziaria è attesa per il 4 marzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Bartolozzi a rischio processo. Nordio: perplesso sulla tempistica

