Barriere anti-strascico e oasi per i pesci | 450mila euro per salvare il fondale del Bosco Tramazzone

Il Comune di San Pietro Vernotico ha ricevuto un finanziamento di circa 450mila euro attraverso la graduatoria regionale del Pr Puglia Fesr-Fse+ 2021–2027. Questa somma sarà utilizzata per installare barriere anti-strascico e creare un'oasi dedicata ai pesci nel fondale del Bosco Tramazzone. L’obiettivo è proteggere e valorizzare l’area naturale marina di interesse locale.

BRINDISI - Il Comune di San Pietro Vernotico ha ottenuto un prestigioso posizionamento nella graduatoria regionale del Pr Puglia Fesr-Fse+ 2021–2027, assicurandosi un finanziamento di 449.810,25 euro destinato alla protezione del tratto costiero ricadente nella Zona speciale di conservazione.