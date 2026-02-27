Barra sabbiosa al porto | riunione operativa in Comune

Ieri mattina a Terracina si è svolta una riunione operativa presso il Comune, durante la quale si è parlato della prossima stagione estiva, dei problemi legati al porto e del problema dell’insabbiamento. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti comunali e tecnici che hanno esaminato la situazione della barra sabbiosa e le azioni da intraprendere per la gestione del porto.

Una nuova riunione operativa si è tenuta ieri mattina, 26 febbraio, a Terracina per fare il punto sulla prossima stagione estiva e discutere i problemi del porto e il nodo dell'insabbiamento. All'incontro hanno partecipato il comandante dell'ufficio circondariale marittimo Vincenzo Viola, il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Meloni a Niscemi, sorvolo in elicottero e riunione operativa in ComuneIl governatore siciliano Schifani: «Situazione senza precedenti, il paese rischia di crollare». Leggi anche: Meloni a Niscemi: il sorvolo in elicottero e la riunione operativa in Comune (video) Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Discussioni sull' argomento BARRA SABBIOSA A TERRACINA, UNA NUOVA RIUNIONE SUL PORTO; TERRACINA | Nuova riunione operativa in Comune: al centro la barra sabbiosa e la sicurezza del porto; Porto di Terracina, emergenza barra sabbiosa: riunione operativa in Comune. In Comune il punto sulla barra sabbiosa e sul dragaggio finanziato dalla Regione Lazio - facebook.com facebook