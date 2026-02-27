Bari | stasera Sacro cuore Showville

Stasera alle 20, nel centro commerciale Showville di Bari, sarà proiettato il film francese

Stasera alle 20, Uci cinema Showville di Bari. Di seguito la comunicazione: Sacro cuore è un film francese di Steven e Sabrina Gunnell che celebra il 350° anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque (1673-1675) a Paray-le-Monial, in Borgogna. Il film intreccia ricostruzioni storiche, testimonianze dirette e riflessioni teologiche offrendo uno sguardo intimo su come il Sacro Cuore sia diventato un simbolo di amore misericordioso per milioni di fedeli. Queste voci diversificate mostrano come la devozione al Sacro Cuore tocchi ogni strato sociale, incontrando persone anche molto lontane dalla Chiesa. Si ricorda che il film inizia circa 25 minuti dopo l’orario di inizio proiezione comunicato Regista Sabrina e Steven J. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

