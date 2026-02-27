Barella e Dimarco in visita a Niguarda ai ragazzi della tragedia di Crans Montana

Barella e Dimarco sono stati al Centro Grandi Ustioni di Niguarda per visitare i ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans Montana. Con loro sono arrivati anche il presidente della società e alcuni ex calciatori come Bergomi e Toldo. La visita si è svolta in un momento di vicinanza e sostegno ai giovani feriti.

Il percorso sulla via della piena guarigione rimane lungo, ma un giorno così non si scorda facilmente. Il presidente dell'Inter Beppe Marotta, i calciatori Federico Dimarco e Nicolò Barella, le 'legend' Francesco Toldo e Beppe Bergomi e il responsabile dello staff medico dell'Inter Piero Volpi hanno infatti fatto visita alle vittime dell'incendio di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno, attualmente ricoverate presso il Centro Grandi Ustioni dell'Ospedale Niguarda. La delegazione nerazzurra ha incontrato i ragazzi in cura nel reparto, portando loro un messaggio di vicinanza, sostegno e incoraggiamento da parte di tutto il mondo nerazzurro.