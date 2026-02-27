Barella attenzionato da due club di Premier | è il momento di cambiare aria?

Due club di Premier League hanno mostrato interesse per Nicolò Barella, il centrocampista dell’Inter. La sua stagione viene monitorata attentamente, con alcuni che continuano a valorizzare il suo impegno e il ruolo di leadership in squadra. Tuttavia, si nota un calo di incisività offensiva rispetto alle prestazioni passate, alimentando discussioni sulla possibilità di un suo trasferimento.

Barella. La stagione di Nicolò Barella sta facendo discutere l’ambiente dell’ Inter. Se da un lato c’è chi continua a difenderne leadership e spirito di sacrificio, dall’altro cresce la sensazione che il suo momento migliore, almeno in termini di incisività offensiva, sia alle spalle. I numeri raccontano di un centrocampista meno determinante sotto porta: un solo gol finora, nel 4-1 contro la Cremonese, datato ottobre. Meglio il contributo in rifinitura, con sei assist all’attivo, ma rispetto agli standard a cui aveva abituato i tifosi, la sensazione è che manchi qualcosa in zona gol. Barella resta un perno per intensità e qualità nelle due fasi, ma non è più quel centrocampista capace di spaccare le partite anche con inserimenti e conclusioni decisive. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

