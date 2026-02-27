Barche abbandondate in spiaggia a Mercatello Balnea | L' ultimo relitto è stato finalnente rimosso

Dopo mesi di segnalazioni e richieste formali alle autorità, l’ultimo relitto abbandonato sulla spiaggia di Mercatello a Balnea è stato rimosso. Le barche abbandonate, che si trovavano sulla spiaggia libera, sono state finalmente eliminate, mettendo fine a una situazione che durava da tempo. La rimozione è stata confermata dalle autorità competenti.

Dopo mesi di esposti, segnalazioni e richieste formali, alle Autorità competenti, finalmente anche l'ultimo relitto abbandonato è stato rimosso dal demanio della spiaggia libera Balnea. Quella carcassa era il simbolo dell’abbandono, dell’indifferenza e dell'arroganza. Oggi la spiaggia inclusiva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Mercatello, volontari al lavoro sulla spiaggia BalneaGrazie all’impegno concreto dei volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autismo ogni giorno, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico... Pulizia delle spiaggia libera a Mercatello, Balnea ringrazia la rete di associazioniIl Consiglio Direttivo della Nuova Gioventù Balnea Aps esprime un vivo e sentito ringraziamento alla rete di associazioni che, insieme a noi, ha dato...