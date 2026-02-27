Bando per la selezione pubblica di ragionieri e contabili

È stato pubblicato un bando per la selezione di ragionieri e contabili destinato agli enti locali della zona. La procedura aperta mira ad assumere figure professionali in grado di supportare la gestione amministrativa e finanziaria degli enti coinvolti. Le candidature sono aperte a tutti i professionisti interessati, che potranno presentare la domanda entro i termini stabiliti dal bando.

Nuove opportunità di lavoro negli enti locali del territorio. L’Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da cui attingere per future assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, nel profilo di Istruttore Contabile-Ragioniere (Area degli Istruttori). L’elenco, che avrà validità triennale, potrà essere utilizzato non solo dall’Unione, ma anche dai Comuni aderenti: Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano. Si tratta dunque di una procedura che potrà aprire prospettive occupazionali in diversi enti dell’Amiata grossetana nei prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bando per la selezione pubblica di ragionieri e contabili Leggi anche: Online il Bando di selezione per Ermo Colle 2026 Privatizzazione dell'aeroporto Falcone Borsellino, pubblicato il bando per la selezione dell'advisorPubblicato sul portale appalti di Gesap il bando europeo per la selezione dell'advisor finanziario per la privatizzazione della società che gestisce... Temi più discussi: Servizio Civile Universale: Pubblicato il Bando per la selezione dei volontari; Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale; Pubblicato il Bando 2026 per la selezione di 65.964 operatori volontari del Servizio Civile Universale; Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale - Scadenza 8 aprile 2026. Servizio civile universale, bando per quasi 66mila posti: domande entro l’8 aprile 2026. Requisiti e compensoAl via la selezione per 65.964 operatori volontari di Servizio Civile in Italia e all’estero. Domande online entro l’8 aprile 2026 per giovani tra 18 e 28 anni. Previsto assegno mensile di 519,47 euro ... orizzontescuola.it Bando per il servizio civile: cinque posti alla Pubblica Assistenza di SignaSIGNA - Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il bando 2025 per la selezione di giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile ... piananotizie.it È stato pubblicato il Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di da realizzarsi in Italia e all’estero. L’opportunità è aperta a tutti i giovani che abbiano - facebook.com facebook È attivo il nuovo bando per la selezione di 65.964 operatori volontari tra i 18 e i 28 anni da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all'estero. Scadenza: 8 aprile 2026 Sono 12 i posti al Comune di Prato. Più info portalegiovani.prato.it/scu x.com