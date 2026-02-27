Bandiera russa su Palazzo Chigi attacco hacker o fake? Il nostro fact-check

Nella notte del 24 febbraio 2026, mentre si commemorava l’anniversario dell’invasione russa in Ucraina, è apparsa sui social un’immagine che mostra una bandiera russa esposta su Palazzo Chigi. La foto ha suscitato dubbi e discussioni tra gli utenti riguardo alla sua autenticità, alimentando ipotesi di attacco hacker o di manipolazione visuale. Si indaga ora sulla provenienza di questa immagine e sulla sua veridicità.

A seguito della notte del 24 febbraio 2026, mentre l’attenzione internazionale era rivolta all’anniversario dell’invasione russa in Ucraina, un’immagine di Palazzo Chigi sta facendo il giro del web, insinuando un caso politico e di sicurezza informatica. Lo scatto mostra la sede del Governo italiano interamente illuminata con i colori della bandiera russa, in quello che viene descritto come un clamoroso attacco hacker ai sistemi gestiti da EnelX e Griven. Si tratterebbe di una violazione senza precedenti nel cuore della Capitale, proprio nel giorno del massimo sostegno a Kiev. Abbiamo analizzato i fotogrammi e i riflessi dell’immagine per capire se la sicurezza italiana sia stata davvero compromessa. 🔗 Leggi su Open.online

