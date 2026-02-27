Banda ultralarga Agrigento tra i territori coperti dal Piano Italia a 1 giga

Nella provincia di Agrigento i lavori per la rete a banda ultralarga sono in fase di conclusione, inseriti nel progetto “Piano Italia a 1 Giga”. La digitalizzazione prosegue nel territorio, ampliando la copertura della connessione veloce. La realizzazione della rete interessa diverse zone della provincia, con l’obiettivo di migliorare l’accesso a internet ad alta velocità.

