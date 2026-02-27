Bancomat ecco come il prelievo di contanti può trasformarsi in una truffa | l' allarme della Fabi e i consigli da seguire

Prelevare contanti allo sportello automatico può sembrare un'operazione semplice, ma secondo la Fabi ci sono rischi legati alle truffe. L'organizzazione ha lanciato un allarme e indicato alcune precauzioni da adottare durante i prelievi. Le truffe più frequenti coinvolgono tecniche come il furto dei dati della carta o l'installazione di dispositivi fraudolenti sui bancomat.

Anche un'operazione semplice come prelevare del denaro in contanti al bancomat nasconde parecchie insidie, a causa di un gesto comune che in tanti compiono senza pensare alle conseguenze o ai potenziali rischi: la stampa dello scontrino, senza le giuste precauzioni, può infatti diventare fonte di guai, trasformando il correntista in vittima inconsapevole di una truffa. Per coloro i quali rinunciano alla richiesta di produzione di una ricevuta da parte del macchinario il problema non si pone, ma nel caso invece in cui ciò non accada possono verificarsi diverse situazioni: c'è chi infila lo scontrino in tasca e si allontana, ma anche chi lo abbandona nei pressi dello sportello o lo appallottola gettando poi la carta all'interno del cestino che spesso si trova accanto.