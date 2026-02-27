Banchiere ucraino ucciso arrestato il figlio Ricatti e crypto | cosa è successo

Questa mattina la Polizia ha arrestato il figlio di un ex banchiere ucraino, morto in un incidente a Milano. La vicenda riguarda anche ricatti legati a criptovalute e altri dettagli ancora da chiarire. L’indagine si concentra sui rapporti tra le persone coinvolte e sugli episodi rilevanti per il caso. La dinamica dei fatti e le prove saranno al centro delle prossime fasi investigative.

Svolta nel caso dell'ex banchiere ucraino precipitato nel vuoto a Milano. Questa mattina la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto, nei confronti del figlio 34enne di Alexandru Adarici, deceduto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso. Il 34enne è stato arrestato in Spagna dalle forze di polizia spagnole. Alle fasi dell'arresto in Spagna hanno preso parte anche due investigatori della Polizia di Stato, appositamente inviati nel territorio iberico. Le indagini hanno permesso di... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Banchiere ucraino ucciso, arrestato il figlio. Ricatti e crypto: cosa è successo Ex banchiere ucraino ucciso a Milano, arrestato il figlio 34enne in Spagna: “Lo ha sequestrato ed è morto”Il figlio 34enne di Alexander Adarich, l'ex banchiere e manager ucraino, precipitato il 23 gennaio scorso da un b&b di via Nerino a Milano, è... Banchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlioLe forze dell’ordine hanno arrestato il figlio di Alexandru Adarich, il banchiere ucraino morto in via Nerino a Milano il 23 gennaio 2026 dopo essere... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Resta in carcere il poliziotto accusato di omicidio volontario; Bloccato di notte nel caveau della banca: 24enne liberato dopo ore all’UniCredit di Milano; Cina, enormi distese di fiori di colza annunciano l'arrivo della primavera. Banchiere ucciso a Milano, arrestato in Spagna il figlio per sequestro di persona aggravato dalla morteIgor Adarich avrebbe sequestrato il padre per ottenere 250mila euro in criptovalute. Il corpo presentava segni di percosse e corde ai polsi ... ilfattoquotidiano.it Banchiere ucraino morto il 23 gennaio a Milano, arrestato il figlio in SpagnaPer Igor Adarici, figlio di Alexandru, eseguito un mandato di arresto europeo con l'accusa di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto. L'uomo era stato trovato morto dopo la caduta dal ... rainews.it Ex banchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlio in Spagna. "Sequestro aggravato da morte. Gli ha fatto trasferire 250mila euro in criptovalute". #ANSA - facebook.com facebook Svolta nel giallo sulla morte, a Milano, di un ex banchiere ucraino, precipitato il 23 gennaio scorso da un b&b. arrestato il figlio in Spagna. x.com