Banchiere ucraino precipitato da un b&b a Milano arrestato il figlio Il gip | Già morto

Un ex banchiere ucraino è morto il 23 gennaio scorso dopo essere precipitato da un bed and breakfast a Milano. Il figlio dell’uomo è stato arrestato nelle ultime ore, mentre il giudice per le indagini preliminari ha confermato che l’uomo era già deceduto al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini continuano per chiarire le circostanze della vicenda.

AGI - Svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l'ex banchiere ucraino precipitato il 23 gennaio scorso dalla finestra di un bed and breakfast a Milano. La Polizia ha arrestato in Spagna il figlio Igor che avrebbe concorso al sequestro del padre per costringerlo a trasferire 250mila euro in criptovalute. La Procura e la Squadra Mobile ritengono inoltre che il figlio fosse l'unica persona presente nella stanza e che sia responsabile anche della caduta dell'uomo. L'arresto per il 34enne è stato eseguito con la collaborazione della polizia spagnola sulla base di un mandato di arresto europeo e il reato ipotizzato è quello di sequestro di persona aggravato dalla morte di Adarici.

