Banchiere ucraino morto a Milano arrestato il figlio

Le forze dell’ordine hanno arrestato il figlio di Alexandru Adarich, il banchiere ucraino deceduto a Milano il 23 gennaio 2026 dopo essere precipitato da un B&B in via Nerino. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, mentre si attendono ulteriori sviluppi sull’indagine in corso. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla dinamica dell’accaduto.

Le forze dell'ordine hanno arrestato il figlio di Alexandru Adarich, il banchiere ucraino morto in via Nerino a Milano il 23 gennaio 2026 dopo essere precipitato da un B&B. Il 34enne, fermato dalla polizia in Spagna, è accusato di sequestro di persona aggravato dalla morte dell'uomo. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, dopo aver convinto il padre a recarsi nel capoluogo meneghino per partecipare a un "meeting" di lavoro, avrebbe partecipato al sequestro del genitore, che serviva a costringerlo a trasferire 250 mila euro in criptovalute. Quel giorno, nell'appartamento di via Nerino, c'erano soltanto Adarich e il figlio. A quest'ultimo, per inquirenti e investigatori, «si ritene addebitabile la caduta dalla finestra » della vittima, «in quanto unica persona presente nella stanza al momento dei fatti».