Bambino morto dopo trapianto la procura indaga su altre due vicende sospette

La procura sta approfondendo due altre situazioni sospette legate a vicende di trapianti pediatrici, oltre al caso di un bambino morto dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. Si indaga su eventuali irregolarità o anomalie nelle procedure e nei controlli, mentre le autorità cercano di chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia. Le indagini sono ancora in corso e nessuna conclusione è stata ancora presa.

Potrebbe non essere un caso isolato quello del piccolo Domenico, il bambino morto per un trapianto con un cuore danneggiato. La procura di Napoli, secondo le informazioni acquisite dal Tg1, indaga anche su altri due trapianti sospetti all’ospedale Monaldi sui quali si starebbe concentrando l’inchiesta. I pm intanto stanno valutando le condotte della cardiochirurgia pediatrica finita sotto inchiesta dopo la morte del piccolo di due anni. Oggi la madre del bambino ha ribadito la volontà di aprire una fondazione e ha anche detto di credere ancora nella sanità italiana. Crans-Montana, l’ambasciata d’Italia in Svizzera: “Perchè negata una squadra investigativa comune?” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bambino morto dopo trapianto, la procura indaga su altre due vicende sospette Il piccolo Domenico morto dopo il trapianto, la Procura indaga: sei medici accusati di omicidio colposoCon il tragico epilogo della vicenda del piccolo Domenico si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati (a cui a breve se ne dovrebbero... Bambino morto dopo trapianto di cuore al MonaldiLa morte del bambino sottoposto a trapianto di cuore al Monaldi Sabato mattina il bambino di due anni e mezzo è morto all’ospedale Monaldi di Napoli. Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sano; Morte del piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati: sequestrati anche i cellulari; Bimbo trapiantato, parla la mamma dopo la morte di Domenico; Il piccolo Domenico è morto. La mamma: Voglio giustizia, voglio tutta la verità. Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sano ... tg24.sky.it Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiatoLe ultime notizie dopo la morte del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e 4 mesi al quale il 23 dicembre 2025 è stato trapiantato un cuore danneggiato all’Ospedale Monaldi di Napoli e morto il 21 f ... fanpage.it Bambino morto dopo il trapianto, la mamma di Domenico: “Credo ancora nella sanità italiana”. #lapresse #monaldi #napoli Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/cronaca/2026/02/27/bambino-morto-dopo-il-trapianto-la-mamma-di-domenico-credo-ancora-n - facebook.com facebook KR16M0 era la sigla del bambino più piccolo morto nella strage di Cutro. Chi non ha un nome non può parlare. È questo il mistero. Ma noi dobbiamo parlare al posto loro. #ilcavalloelatorre x.com