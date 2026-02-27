Bambini a scuola di moda in Palazzo Pitti

Al Museo del Costume di Palazzo Pitti, alcuni bambini partecipano a un laboratorio dedicato alla moda. Durante l’attività, esplorano tessuti, colori e accessori, imparando come si è evoluta la moda dal Settecento fino ai giorni nostri. L'iniziativa mira a far conoscere ai più giovani il mondo del costume attraverso un percorso didattico e pratico. La scuola di moda è rivolta a bambini interessati a scoprire il costume storico e moderno.

Alla Galleria del Costume da questo sabato attività dedicate ai più piccoli per scoprire da vicino abiti e accessori storici della moda e diventare per un giorno 'baby stilisti' Bambini a scuola di moda al Museo del Costume di Palazzo Pitti: un percorso tra colori, tessuti e accessori pensato per i più piccoli, alla scoperta dell'evoluzione della moda dal Settecento ai giorni nostri. È "Lezioni di Stile: un viaggio nella moda tra colori e silhouette", attività didattica rivolta a bambini e famiglie organizzata dalla galleria al secondo piano dell'ex reggia in collaborazione con il Dipartimento Scuola e Giovani. Per l'occasione, il museo apre i propri depositi, portando in sala abiti e accessori originali dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, ordinariamente non esposti.

Firenze, 26 febbraio 2026 - Bambini a scuola di moda al museo del Costume di Palazzo Pitti: u n percorso tra colori, tessuti e accessori pensato per...

