Bambina morta in piscina durante una gita inizia il processo

Il processo riguardante la morte di una bambina di 11 anni avvenuta in una piscina durante una gita al parco acquatico Aquaneva di Inzago inizierà il 14 maggio con rito abbreviato. La procura ha deciso di avviare le procedure legali per verificare eventuali responsabilità legate all’evento. La bambina aveva accusato un malore prima di perdere la vita.

Sul caso della bambina di 11 anni morta in seguito a un malore al parco acquatico Aquaneva di Inzago, il processo inizierà il 14 maggio con rito abbreviato. La piccola è deceduta il 20 giugno 2024, dopo essersi sentita male tre giorni prima, mentre era in piscina. Si trovava nella struttura per una gita organizzata dal centro estivo dell'oratorio di Caravaggio (Bergamo), dove viveva, insieme ad altri circa 200 coetanei. Sono cinque le persone che verranno giudicate in abbreviato. Il gup dovrà anche decidere se rinviare a giudizio gli indagati che hanno optato per il rito ordinario, tra cui il sacerdote accompagnatore, mentre il bagnino, che non è maggiorenne, a sua volta indagato, seguirà il percorso della procura minorile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

