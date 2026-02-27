Bagnaia spiega il disastro nelle prequalifiche MotoGP in Thailandia | Ho fatto un casino

Durante le prequalifiche della MotoGP in Thailandia, Bagnaia si è classificato 15° e dovrà disputare il Q1. Il pilota ha ammesso di aver commesso degli errori, attribuendoli a una serie di fattori come la fretta, la scelta del setup e le condizioni meteorologiche. La sua valutazione mira a chiarire la situazione senza attribuire colpe specifiche ad altri.

Bagnaia chiude 15° nelle prequalifiche MotoGP in Thailandia ed è costretto al Q1. Il pilota assolve Ducati e si prende la responsabilità: "Ho fatto casino io", tra fretta, scelta di setup e meteo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bezzecchi e Aprilia da record nelle prequalifiche in Thailandia: inizio horror per Bagnaia nella MotoGP 2026Bezzecchi firma il record della pista nelle prequalifiche del GP di Thailandia 2026 e trascina Aprilia.

Bagnaia risolve il mistero sulle sue difficoltà nella MotoGP 2025: “Ho commesso un errore con la GP25”La stagione più complicata della carriera recente di Pecco Bagnaia si chiude con una presa di responsabilità netta.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Argomenti discussi: Bagnaia verso l'Aprilia nel 2027. Ho deciso, nei prossimi giorni saprete tutto.

Bagnaia spiega il disastro nelle prequalifiche MotoGP in Thailandia: Ho fatto un casinoBagnaia chiude 15° nelle prequalifiche MotoGP in Thailandia ed è costretto al Q1. Il pilota assolve Ducati e si prende la responsabilità: Ho fatto casino io, tra fretta, scelta di setup e meteo. fanpage.it

MotoGP, Bagnaia: Sono in Q1 per colpa mia, ho avuto troppa fretta e ho fatto casinoMotoGP: Abbiamo cambiato setup andando in una direzione sbagliata, ma ho voluto usarlo lo stesso per paura della pioggia. Bezzecchi e Aprilia hanno 3 o 4 decimi di vantaggio su tutti ... gpone.com