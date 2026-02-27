In Thailandia, la prima giornata di prove in MotoGP si svolge sotto un cielo incerto, con condizioni meteo variabili che influenzano le sessioni. Tra i piloti presenti ci sono Bagnaia e altri ufficiali, impegnati a testare le nuove moto e adattarsi alle temperature imprevedibili. Le sessioni si susseguono, con tempi che cambiano frequentemente e una gara di resistenza tra le squadre per ottenere dati utili.

In un contesto di apertura di stagione segnato da condizioni climatiche incerte, la prima giornata di prove in Thailandia mette in evidenza la capacità di risposta di Pecco Bagnaia e la necessità di una gestione accurata del setup. Il lavoro di squadra resta centrato sul miglioramento dell’aderenza in ingresso curva e sulla capacità di trasformare le indicazioni raccolte in progressione concreta nelle sessioni successive. La sessione inaugurale si chiude con Bagnaia in 15ª posizione, registrando un tempo di 1'29"824 che evidenzia difficoltà in fase di inserimento. Il distacco dal riferimento record della pista, firmato dall’Aprilia guidata da Marco Bezzecchi, è di circa 1,3 secondi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bagnaia: il perché non è un "giorno della marmotta" in MotoGP

MotoGP | Bagnaia: ecco perché sembra un giorno della marmotta, ma non lo èIl venerdì pomeriggio complicato di Pecco Bagnaia nel Gran Premio della Thailandia ha dato una forte sensazione di déjà vu rispetto all'inizio della stagione 2025. Anche se il risultato finale è stato ... it.motorsport.com

Bagnaia spiega il disastro nelle prequalifiche MotoGP in Thailandia: Ho fatto un casinoBagnaia chiude 15° nelle prequalifiche MotoGP in Thailandia ed è costretto al Q1. Il pilota assolve Ducati e si prende la responsabilità: Ho fatto casino io, tra fretta, scelta di setup e meteo. fanpage.it

#MotoGP #BuriramTest Ci sono due Aprilia in vetta alla classifica nell'ultimo giorno di test MotoGP a Buriram: sono quelle di Marco Bezzecchi (tempo record) e Ai Ogura. Seguono le Ducati di Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Alex Marquez. Pedro Acosta x.com

Test MotoGP, Buriram. Giorno 2 sessione1. Marc Marquez, Bagnaia, Bezzecchi e Alex Marquez, unici sotto 1.29. Yamaha nel terrore! - facebook.com facebook