Bagnaia ammette l' errore in Q1 | Troppa fretta ho fatto casino

Durante la sessione di qualifiche del Gran Premio di Thailandia, nel circuito di Buriram, il pilota ha riconosciuto di aver commesso un errore in Q1 a causa di troppa fretta, che ha portato a una guida poco precisa. La sua dichiarazione è arrivata subito dopo le prove, mentre la gara si avvicinava. La tappa ha visto una partenza intensa, caratterizzata da numerosi sorpassi e movimenti sulla pista.

Con l'avvio della stagione 2026 della MotoGP, la tappa di Buriram in Thailandia ha segnato una partenza intensa. francesco bagnaia è apparso competitivo fin dalle fasi mattutine, ma ha chiuso la giornata in una posizione meno favorevole rispetto alle aspettative, entrando in Q1 solo nell'ultima parte della giornata. Le condizioni meteo, caratterizzate da nuvole e pioggerella intermittente, hanno influito sulle decisioni di setup e sull'andamento dei tempi, evidenziando come il margine tra potenziale e risultato possa dipendere da scelte operative mirate. La mattina ha visto un buon settimo tempo, mentre il pomeriggio ha mostrato una posizione finale di quindicesimo con un ritardo di circa 1,3 secondi dal miglior tempo segnato dall'Aprilia di marco bezzecchi.