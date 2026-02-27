Baci respinti e minacce a Un posto al sole | la banda rischia di rompersi

Segreti e gelosie agitano gli equilibri. Stella si infiltra al centro d’ascolto e scatena tensioni, Edoardo perde la calma. Eleonor si muove in incognito nei vicoli con Raffaele, mentre il bodyguard teme il peggio e Ornella resta sullo sfondo Gianluca prova a baciare la nuova amica, ma lei si scansa. Subito dopo Alberto viene a prenderlo, e la ragazza ricordando di averlo incontrato ci rimane di stucco. Come del resto lo stesso Alberto. Stella va al centro d'ascolto da Clara, fingendosi interessata al volontariato. Clara racconta l'accaduto a Edoardo, che con una scusa si precipita da Stella arrabbiatissimo. E minaccia di lasciare la banda. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

