Avs e 5 Stelle adesso attaccano pure Mogol Piantedosi | Polemica strumentale

Avs e Movimento 5 Stelle hanno recentemente rivolto critiche a Mogol, il celebre paroliere italiano, durante la trasmissione condotta da Carlo Conti sul palco dell'Ariston, dove gli è stato assegnato un premio alla carriera. La polemica è stata definita dal ministro dell’Interno come strumentale, mentre sul palco Mogol è stato ricordato come una figura fondamentale della musica italiana. La discussione ha attirato l’attenzione dei media nazionali.

Il paroliere ha viaggiato da Sanremo a Roma su un mezzo del Corpo. Il centrosinistra tuona: "Quell'elicottero è stato tolto al servizio di elisoccorso?". Il capo del Viminale: "Polemiche strumentali" Anche i mostri sacri della musica italiana finiscono nel tritacarne mediatico di Sanremo. Stavolta è toccato a Mogol (Giulio Rapetti), che ieri sera Carlo Conti ha presentato così sul palco dell'Ariston prima di festeggiarlo con il premio alla carriera: "Ecco la storia della musica italiana". Oggi è esplosa una polemica durissima sul celebre paroliere. Questi i fatti: un elicottero dei Vigili del Fuoco, come ha riportato stamani il Fatto Quotidiano, ha trasportato lui e sua moglie da Sanremo a Roma, dove oggi l'artista era atteso per la festa del Corpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mogol da Sanremo a Roma con un elisoccorso dei Vigili del fuoco, è polemica. Ma Piantedosi: "Lui è un monumento nazionale"

Migranti, Conte dà “i numeri”: resort a 5 stelle per i poliziotti in Albania. Piantedosi lo zittisce: polemica provinciale. E gli presenta il conto da 80€Siamo alle solite: Conte su migranti e centri di accoglienza dà i numeri sui conti dei poliziotti in Albania.

Al Pe solo M5s e Vannacci contrari al testo pro-Kiev. Lega e Avs astenutiGli eurodeputati del Movimento 5 Stelle e Roberto Vannacci sono stato gli unici italiani a votare contro la risoluzione dell'Eurocamera in sostegno all'Ucraina, votata in Aula dopo il discorso in vide ... ansa.it

Via libera all’aumento dello staff di Crosetto. Pd: Pensano alle poltrone e non ai nostri soldatiOk in commissione alla Camera al decreto che aumenta i componenti degli uffici alle dirette dipendente da 136 a 160 unità. Costo, 500 mila euro più aumenti di ... repubblica.it

Gianna Pentenero (PD), Alice Ravinale (AVS), Sarah Disabato (5 Stelle), Vittoria Nallo (Stati Uniti d'Europa) a fianco dei giornalisti e lavoratori del Gruppo Gedi (Stampa e Repubblica) "Abbiamo voluto esprimere insieme, come capogruppo di opposizione in C - facebook.com facebook

A me di quello che fanno Vannacci e la Lega in Europa frega il giusto, mi vergogno da italiano per loro. Ma quello che votano quelli della mia coalizione in Europa e quello che hanno detto in aula oggi alla Camera su Ucraina, AVS e Cinque Stelle, non posso x.com