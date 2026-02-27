Avellino | capodanno cinese arte e natura per un weekend

A Avellino e nei dintorni, il fine settimana dal 27 febbraio all’1 marzo 2026 propone un mix di eventi dedicati all’arte, alla natura e alle tradizioni locali. La città si anima con iniziative che coinvolgono diverse forme di espressione, offrendo ai visitatori un’opportunità di scoperta e partecipazione. Un’occasione per vivere un periodo ricco di stimoli culturali e naturalistici.

Un fine settimana tra arte, natura e cultura. Ad Avellino e provincia, il weekend dal 27 febbraio all’1 marzo 2026 offre una varietà di eventi culturali e naturalistici. Tra mostre d’arte, escursioni e spettacoli teatrali, la città e i suoi dintorni si preparano a celebrare il capodanno cinese e a offrire esperienze uniche per grandi e piccoli. Il weekend ad Avellino inizia con un evento che unisce tradizione e innovazione: il capodanno cinese. Giovedì 27 febbraio, dalle 17:00 alle 21:00, il complesso monumentale dell’ex carcere Borbonico ospiterà la terza edizione dell’evento dedicata all’anno del cavallo di fuoco. Un’occasione per immergersi nella cultura cinese e scoprire le sue tradizioni, tra danze, cibi tradizionali e spettacoli che richiamano l’antica magia di Pechino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Shopping, Festa dei Fiori e Capodanno cinese: i migliori eventi del weekendSbaracco, Festa dei Fiori e Capodanno cinese: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 28 febbraio e 1° marzo...

"In-Natura-Le”: al Cantiere Florida torna lo spettacolo di Teatro come Differenza. Sul palco l’arte, la natura e i diritti civiliTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Torna e...

Temi più discussi: Capodanno cinese ad Avellino: cultura, tradizione e politica globale; Avellino abbraccia l'Europa: Erasmus tra cultura, arte ed emozioni; Cosa fare nel weekend dal 27 febbraio all'1 marzo ad Avellino e in provincia; Museo irpino ad Avellino, al via la mostra: Il sogno continua.

Capodanno cinese ad Avellino: cultura, tradizione e politica globaleEvento quest'anno dedicato all'anno del cavallo di fuoco ... msn.com

Barolo brinda alla luna: arte e cultura cinese incontrano il vino delle LangheSvelata l’opera di Jargon per il Capodanno cinese. Il sindaco Mazzocchi: Un dialogo culturale che rafforza l’apertura internazionale del territorio ... targatocn.it

#avellino 3ª EDIZIONE DEL CAPODANNO CINESE DI AVELLINO! Non perdere l'occasione di scoprire la cultura cinese in un'atmosfera unica e festosa! Quando: 27 febbraio ore 17:30 - 21:00 Dove: Ex Carcere Borbonico, Avellino Chi: Tutti! - facebook.com facebook