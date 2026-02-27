Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli su un centinaio di veicoli dedicati al trasporto su strada, riscontrando numerose irregolarità legate alla sicurezza e alla normativa vigente. Durante le verifiche, sono state individuate diverse infrazioni che riguardano lo stato delle gomme, il rispetto dei tempi di riposo e il trattamento degli animali trasportati. Le operazioni proseguiranno per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza sulla rete viaria.

Le pattuglie della Sezione e delle Sottosezioni di Forlì e Bagno di Romagna della Polizia Stradale hanno controllato 120 mezzi, rilevando 151 infrazioni per carenze documentali, eccessi di velocità, violazioni dei tempi di guida e di riposo rilevati col cronotachigrafo. Sono stati decurtati oltre 350 punti dalle patenti, 2 delle quali ritirate. Dal 9 al 15 febbraio si è svolta la campagna europea congiunta "Truck & Bus", organizzata dal Network Europeo delle Polizie Stradali "Roadpol". I controlli sul trasporto professionale sono proseguiti anche nei giorni successivi e le pattuglie della Sezione di Forlì hanno accompagnato i mezzi più malconci presso la sede della Motorizzazione a Pievesistina di Cesena, per le verifiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autotrasporti sotto esame. Gomme lisce, riposi saltati e animali non tutelati

Gomme lisce e freni usurati: la Polizia Stradale costringe ai box tre camion fermati sull'A14Complessivamente sono state elevate 128 infrazioni al Codice della Strada e decurtati oltre 300 punti dalle patenti di guida Oltre 189 veicoli...

Tra gomme lisce, eccessi di velocità e portelloni pericolanti: mezzi pesanti e autobus nel mirino della PolStradaHa interessato anche la provincia di Forlì-Cesena la campagna di controlli della Polizia Stradale “Truck & Bus” organizzata dal Network Europeo...