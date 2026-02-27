Autostrada A1 | regolarmente aperta stasera la stazione di Firenze Impruneta Prossime chiusure

Stasera la stazione di Firenze Impruneta sull'autostrada A1 è rimasta regolarmente aperta, mentre sono previste prossime chiusure in programma. La gestione della viabilità segue le comunicazioni ufficiali e le variazioni rispetto al normale funzionamento. Le autorità hanno aggiornato il piano di interventi e di chiusure previste per i prossimi giorni.

ROMA – Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Firenze Impruneta, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 27, alle 6:00 di sabato 28 febbraio 2026. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.