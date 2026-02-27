Autonomia e grandi città | la visione di Manfredi sul rafforzamento dei poteri metropolitani

Il sindaco di una grande città italiana ha espresso il suo sostegno all’ampliamento dei poteri amministrativi delle città metropolitane, sottolineando la necessità di una gestione più efficiente per i grandi centri urbani. Ha spiegato che si propone di rafforzare i poteri di queste aree per semplificare le procedure, mantenendo comunque una legislazione unificata su tutto il territorio.

Manfredi favorevole all'ampliamento dei poteri amministrativi per le città metropolitane: gestione più agile per i grandi comuni ma legislazione unificata. Manfredi, nel suo duplice ruolo di sindaco di Napoli e guida dell'Anci, è intervenuto nel dibattito sulla distribuzione delle competenze tra Stato e autonomie locali. La sua analisi si concentra sulla necessità di dotare i grandi centri urbani di leve operative più robuste, pur mantenendo un equilibrio che non frammenti eccessivamente il quadro normativo del Paese. Il punto cardine della riflessione espressa da Manfredi riguarda la distinzione netta tra la capacità di legiferare e quella di amministrare. 🔗 Leggi su 2anews.it

