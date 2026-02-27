Automobile club al via il corso gratuito per ufficiali di gara e commissari di percorso
L'Automobile Club Catania ha annunciato l'apertura di un corso gratuito rivolto a chi desidera diventare ufficiale di gara o commissario di percorso. L'iniziativa mira a fornire le competenze necessarie per supportare le competizioni motoristiche, offrendo un'opportunità di formazione senza costi per i partecipanti interessati a entrare nel mondo dello sport automobilistico.
L’Automobile Club Catania, nell’ambito delle attività di promozione e sviluppo dello sport automobilistico, organizza un corso gratuito per ufficiale di gara, qualifica commissario di percorso, per formare nuove figure tecniche a supporto delle competizioni motoristiche. L’iniziativa è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
