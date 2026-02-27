Il WTA di Austin, in Texas, ha inaugurato una “stanza della rabbia”, uno spazio privo di telecamere destinato ai giocatori. Questa iniziativa è stata annunciata a seguito del recente sfogo di Coco Gauff agli Australian Open, portando alla creazione di un’area dedicata ai tennisti per esprimere le proprie emozioni durante i tornei. La stanza rappresenta una novità nel circuito, pensata per offrire un luogo di rifugio temporaneo.

Una “stanza della rabbia“. È l’ultima invenzione del Wta di Austin, in Texas. Un’idea e un concetto di attualità nel tennis dopo lo sfogo di Coco Gauff agli Australian Open. Una stanza in cui le tenniste possono sfogare le proprie frustrazioni distanti dalle telecamere. “Vi presentiamo la sala rage dell’ATX Open, la prima del suo genere, dove i giocatori possono esprimere privatamente frustrazione o emozioni in un ambiente sicuro e senza telecamere“, ha scritto il torneo WTA 250 sulle sue piattaforme social. Nel post c’è anche un cartello con le parole “non sorridere“, “credo in te“, “puoi farcela” e “conta fino a tre” insieme a una racchetta rotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Austin lancia la “stanza della rabbia” dopo il caso Gauff: è uno spazio senza telecamere

