Aurora Ramazzotti dark lady alle sfilate mentre papà Eros a Sanremo le dedica il duetto con Alicia Keys

Aurora Ramazzotti ha deciso di non partecipare alla serata di Sanremo, dove suo padre Eros si è esibito con Alicia Keys, preferendo restare a Milano per la Fashion Week. Durante l’evento, ha seguito l’esibizione dal suo domicilio. Per l’occasione, ha scelto un look dark lady, che ha attirato l’attenzione. La giovane influencer ha condiviso alcune foto del suo outfit sui social network.

Aurora Ramazzotti ha seguito l'esibizione di papà Eros a Sanremo da casa, il motivo? Ha preferito rimanere a Milano per la Fashion Week: ecco cosa ha indossato.