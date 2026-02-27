ATP Acapulco definito il quadro delle semifinali Cobolli sfiderà Kecmanovic Derby americano nella parte bassa

Il torneo ATP di Acapulco entra nella fase decisiva con le semifinali ormai determinate. Cobolli si prepara a sfidare Kecmanovic in un incontro che promette grande spettacolo. Nella parte bassa del tabellone si delineano invece un derby americano e altri incontri che potrebbero riservare sorprese. I match di oggi definiscono le prossime sfide per il titolo.

I l torneo ATP di Acapulco torna in campo per i match dei quarti di finale. Flavio Cobolli, testa di serie numero cinque, supera l’ostacolo Yibing Wu e sfiderà in semifinale il serbo Miomir Kecmanovic, mentre nella parte bassa sarà derby americano: Frances Tiafoe, giustiziere di Mattia Bellucci, affronterà il connazionale Brandon Nakashima. Il serbo Miomir Kecmanovic supera il francese Terence Atmane 6-3 6-3 in un’ora e trentuno minuti e sfiderà Flavio Cobolli in semifinale. Il numero 84 ATP, sul 3-3, piazza l’accelerazione decisiva con una serie di tre giochi consecutivi che gli consegnano il 6-3 della prima partita. Nel secondo set il serbo strappa due volte la battuta al giocatore transalpino e, alla quarta possibilità, firma il definitivo 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

