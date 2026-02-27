Atalanta in festa nello spogliatoio dopo la vittoria sul Dortmund | Palladino loda il coraggio di Krstovic

Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, i giocatori dell’Atalanta si sono riuniti nello spogliatoio per festeggiare, mostrando entusiasmo e compattezza. L’allenatore ha commentato con entusiasmo l’atteggiamento coraggioso di alcuni singoli e l’unità dimostrata dalla squadra. La serata ha rappresentato un momento speciale per i calciatori, che hanno condiviso la gioia del risultato conquistato in campo.

Una notte memorabile ha consolidato l’orgoglio di una squadra che ha scritto un capitolo significativo in ambito europeo. La vittoria contro il Borussia Dortmund ha innescato una celebrazione immediata e diffusa, capace di coinvolgere tutto l’ambiente nerazzurro e di trasformare lo stadio in un’unica, vibrante esultanza. L’energia dello stesso pubblico ha accompagnato i giocatori oltre il fischio finale, creando una cornice di festa che si è estesa oltre i confini del rettilineo di gioco. La clamorosa impresa ha trovato continuità nello spogliatoio, dove tra abbracci e sorrisi è emersa la coesione di una squadra che ha saputo restituire al tifo bergamasco una notte di grande memoria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il discorso di Palladino nello spogliatoio dell’Atalanta dopo l’impresa: mostra un panno insanguinatoRaffaele Palladino mostra una garza insanguinata usata da Krstovic dopo il colpo subito dall'attaccante della Dea che ha portato al calcio di rigore...

