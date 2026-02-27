L'Atalanta ha presentato la sua Sala del Tesoro, un luogo dedicato ai momenti più significativi della storia del club. Luca Percassi ha ricordato il 4-1 contro il Dortmund, giocato subito dopo la partita a Dublino. La rassegna include partite come quella a Charkiv, la vittoria contro il Milan per 5-0 e la Coppa Italia del 1963, tra le altre.

LE PARTITE GIOIELLO. Luca Percassi: «Il 4-1 al Dortmund subito dopo Dublino». Ma ognuno può farsi la propria classifica del cuore: una carrellata da Charkiv ad Anfield, dal Malines al 5-0 al Milan, alla Coppa Italia del 1963. Raccontaci la tua partita indimenticabile a email protected. «La notte più bella dopo Dublino». Luca Percassi, già nell’immediato dopopartita di Atalanta-Borussia Dortmund, mercoledì 25 febbraio, ha dato la sua risposta alla domanda che tutti, istintivamente, si sono fatti già uscendo dallo stadio. Atalanta qualificata per la terza volta agli ottavi di Champions e già qui, se vogliamo, siamo al primo bivio: questa vale più delle altre due? E perché? Proviamo a rispondere tenendo conto di tutti i possibili parametri di valutazione tranne uno, impossibile da «pesare»: il cuore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, ecco la tua Sala del Tesoro

Atalanta-Napoli, tutto quello che è successo in sala VAR dopo il contatto in area di Hien e Hojlund che ha portato ad annullare il gol di Gutierrez Chiffi ancor prima che il pallone finisse in rete aveva visto il presunto fallo del numero 19 azzurro. I suoi colleghi al - facebook.com facebook