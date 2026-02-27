Atalanta al lavoro per il rinnovo di Carnesecchi | tutte le novità sul portiere

L'Atalanta sta lavorando al rinnovo contrattuale di Marco Carnesecchi, il portiere attualmente sotto contratto con la squadra. La trattativa riguarda il prolungamento dell’accordo in scadenza e si concentra sulle modalità della nuova offerta. La società ha avviato le discussioni con l’agente del giocatore, con l’obiettivo di definire i dettagli nelle prossime settimane. La stagione del portiere è iniziata con alcune difficoltà.

Una stagione segnata inizialmente da difficoltà ha trovato una nuova linearità grazie a una gestione tecnica accurata che ha infuso identità, ritmo e pragmatismo. La squadra ha ritrovato una cifra competitiva, propositiva nel gioco e affidabile in fase difensiva, consolidando una realtà capace di rimanere tra le protagoniste del panorama nazionale e di superare i playoff di Champions League. In primo piano emerge la crescita di Marco Carnesecchi, portiere con personalità e continuità che ha fornito sicurezza all’intero reparto. Le sue prestazioni hanno contribuito in modo decisivo alla nuova compattezza della linea difensiva, trasformando una fase della stagione in una componente stabile e affidabile del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

