L'assemblea dei lavoratori di ASST Lecco si mostra decisa nel sottolineare come il rispetto e l'attrattività siano elementi fondamentali per il personale. La RSU evidenzia che le parole devono essere accompagnate da azioni concrete, ribadendo che il benessere dei dipendenti non può essere considerato un optional. La questione rimane al centro del dibattito tra dipendenti e management.

La RSU denuncia: "L'Azienda diventa invisibile nei concorsi e invivibile per chi ci lavora. Case donate vendute invece di trasformarle in foresterie. Accentramento selvaggio su Lecco e Bellano. Container vuoti in via Tubi, lavoratori senza parcheggio. Concorsi deserti, professionisti scappano. Gestione miope" La RSU di ASST Lecco denuncia con forza l'ennesimo segnale di disinteresse aziendale verso il benessere dei dipendenti. La nostra azienda sta diventando invisibile nei concorsi e invivibile per chi ci lavora. Perché vendere immobili ricevuti in donazione anziché trasformarli in alloggi e foresterie per i colleghi che vengono da lontano o per chi è in reperibilità? L'azienda dichiara di aver chiesto aiuto al Comune, ma i fatti dicono altro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Migranti, altro che chiacchiere: meno 56% di sbarchi rispetto al 2025. Il governo svuota i gommoni, salva vite, stronca i trafficantiMentre la sinistra si perde in chiacchiere ideologiche e veti sulla memoria, il governo Meloni risponde con la forza dei numeri e del pragmatismo.

Conerobus, "il giorno dopo". Valeria Mancinelli e il Pd duri: «Basta chiacchiere. Silvetti e Acquaroli fate la vostra parte»I Dem del gruppo consiliare del Comune di Ancona, assieme a quelli del regionale, ritengono che a fare le spese di certe scelte siano sempre i...

Temi più discussi: ASST Lecco: Il personale non è un optional! Basta chiacchiere, servono attrattività e rispetto; GIORNATA LOTTA CONTRO HPV E INTERNAZIONALE DELLA DONNA: SCREENING E PREVENZIONE A CURA DI ATS BRIANZA, IRCCS SAN GERARDO, ASST BRIANZA E ASST LECCO; Pescate, la dottoressa Colavita rinuncia all’incarico: troppe polemiche; Riscoprire le solitudini: a Lecco un viaggio tra educazione e riflessione.

ASST Lecco: Il personale non è un optional! Basta chiacchiere, servono attrattività e rispettoLa RSU denuncia: L'Azienda diventa invisibile nei concorsi e invivibile per chi ci lavora. Case donate vendute invece di trasformarle in foresterie. Accentramento selvaggio su Lecco e Bellano. Contai ... leccotoday.it

Allarme infermieri a Lecco, turni massacranti e senza riposi: 140 anni di ferie arretrateIl personale non medico di Asst vanta 48mila giorni di ferie arretrate. Negli ultimi mesi oltre 200 dimissioni. La Rsu denuncia: Carenze strutturali LECCO – Quasi 140 anni di vacanze arretrate, più ... ilgiorno.it

Le iniziative di Ats Brianza e Asst Lecco nei presidi sanitari del territorio - facebook.com facebook