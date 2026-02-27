Assisi e il popolo delle rievocazioni storiche in lutto | è morto l' araldo decano Tiradossi

Assisi piange la scomparsa di Paolo Tiradossi, araldo decano e membro del “Corpo dei valletti comunali”. Classe 1934, Tiradossi è morto oggi all’età di 89 anni, dopo aver dedicato gran parte della vita alle celebrazioni storiche della città. Era parte di un gruppo di 16 araldi e alabardieri che partecipano alle principali rievocazioni e manifestazioni assisiate.

Assisi in lutto per la scomparsa di Paolo Tiradossi, storico componente del “Corpo dei valletti comunali”, deceduto oggi a 89 anni, dopo una vita passata al servizio della formazione composta da 16 araldi e alabardieri, che da sempre anima le più importanti manifestazioni della città. “A nome mio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

