Assenza di pioggia e vento le polveri sottili rimangono oltre i limiti | weekend di restrizioni

Durante il fine settimana, le condizioni meteorologiche sono state caratterizzate da assenza di pioggia e vento, causando un ristagno dell’aria. Di conseguenza, le polveri sottili presenti nell’atmosfera sono rimaste oltre i limiti consentiti. Sono state adottate restrizioni per limitare l’uso di alcune attività che contribuiscono all’inquinamento atmosferico. La situazione si è mantenuta stabile senza variazioni significative.

Un weekend di limitazioni. L’assenza di pioggia e vento tiene, di fatto, l’aria ferma e la presenza di polveri sottili rimane oltre la soglia. Così, anche per le giornate di sabato 28 febbraio, domenica 1 e lunedì 2 marzo sono previste le limitazioni alla circolazione.Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Smog, 25 città oltre i limiti di polveri sottiliIl nuovo report di Legambiente sulla qualità dell’aria: 25 capoluoghi hanno superato i limiti giornalieri di PM10.

Polveri sottili oltre i limiti, da giovedì scattano le misure emergenziali anche in Bassa RomagnaMercoledì 14 gennaio 2026 stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell’aria, che evidenzia sforamenti del livello ammesso delle...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Bel tempo in arrivo su Bari: cieli sereni e temperature in crescita; Il meteo di mercoledì 18 febbraio: ancora qualche pioggia e neve, poi da venerdì bel tempo dal Nord al Sud. Sulle Alpi il pericolo valanghe resta elevato; Fine settimana fra sole e nubi con temperature molto miti; Meteo, il primo assaggio di primavera: sole e punte di 17 gradi per tutta la settimana.

Ondata di caldo anomalo, temperature primaverili e zero termico a 3200 metri(Adnkronos) - Da un estremo meteo all'altro: dopo le sette settimane torrenziali che hanno segnato l'inizio del 2026 con piogge continue, alluvioni e disagi, ora l'Italia e l'Europa occidentale sprofo ... msn.com

Meteo Prossima Settimana: parziale cedimento dell'Alta Pressione da Lunedì 2 Marzo, torna qualche pioggiaRichiamo di correnti meridionali tra il 2 e il 3 Marzo: meno sole e torna qualche pioggia Tra Lunedì 2 e Martedì 3 Marzo una perturbazione in approfondimento sull'Europa occidentale innescherà un debo ... ilmeteo.it

Sibaritide Sommersa: "Non è stata la pioggia a tradirci, ma l'assenza di programmazione" L'affondo di Francesco Madeo, Segretario cittadino del PD di Corigliano-Rossano, dopo la devastante esondazione dei fiumi Crati e Coscile che ha messo in ginocc - facebook.com facebook