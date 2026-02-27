ascolti tv i dati della terza serata di sanremo 2026

Nella serata di giovedì 26 febbraio 2026, su Rai1 si è svolta la terza puntata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start andata in onda tra le 20:39 e le 21:40. I dati sugli ascolti televisivi indicano un buon riscontro di pubblico, confermando l’interesse verso l’evento musicale. La trasmissione ha trasmesso le esibizioni dei concorrenti e gli interventi degli ospiti.

Nella serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremo, dopo l'anteprima Sanremo Start dalle 20:39 alle 21:40 (11.009.000 – 46.2%), coinvolge 9.336.000 spettatori pari al 60.3% di share dalle 21:45 alle 1:14. Nello specifico ottiene 12.322.000 spettatori pari al 60.1% nella prima parte dalle 21:45 alle 23:33 e 5.799.000 spettatori pari al 60.9% nella seconda parte dalle 23:37 alle 1:14. L'anno scorso Conti raccolse Spettatori: 10.404.000.

