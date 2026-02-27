Ascolti TV | Giovedì 26 Febbraio 2026

Nella serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, su Rai1 è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start. La gara musicale ha visto esibizioni di vari artisti, mentre il pubblico ha seguito con attenzione le performance e le presentazioni sul palco. La serata si è conclusa con l’attesa classifica parziale, che ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Nella serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start (.000 -%), interessa.000 spettatori pari al % di share. Nel dettaglio, la kermesse raccoglie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 26 Febbraio 2026 Ascolti tv giovedì 26 febbraio: Sanremo 2026, Come un gatto in tangenzialeASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 26 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Leggi anche: Ascolti TV | Giovedì 5 Febbraio 2026 IACCHETTI NO GRAZIE Il WEB ESPLODE e Striscia Vacilla Temi più discussi: Conti: Poche donne in gara? Scelgo canzoni. Si pensa a Sanremo Estate; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 26 Febbraio, in prima serata; Programmi in TV stasera 26 febbraio 2026: Sanremo, Il Gladiatore, King’s Man, Piazzapulita, MasterChef e Bridgerton; Guida Tv, i programmi da non perdere oggi giovedì 26 febbraio 2026. Sanremo 2026, ascolti tv terza puntata di giovedì: niente da fare, numeri sempre più bassi, è allarme!Ieri sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2026: com'è andata in termini di ascolti tv? Ecco i dati auditel completi. donnapop.it Ascolti tv ieri 26 febbraio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 26 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto in questa prima serata in televisione ... mam-e.it Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di giovedì 19 febbraio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook