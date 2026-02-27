Giovedì 26 febbraio, su Rai 1, si è svolta la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con la gara tra i Big e la proclamazione del vincitore di Sanremo Giovani. La serata ha visto le esibizioni di 15 artisti, alcuni dei quali avevano già partecipato nel turno precedente, mentre altri si sono esibiti per la prima volta. La manifestazione continua a tenere alta l’attenzione del pubblico televisivo.

Giovedì 26 febbraio è andata in onda su Rai 1 la terza serata del Festival in cui si è decretato il vincitore di Sanremo Giovani e hanno cantato gli altri 15 Big in gara e non si erano esibiti il giorno precedente. Nella terza serata Carlo Conti è stato affiancato da Laura Pausini e Irina Shayk. Mentre un momento di grande musica è stata l'esibizione di Eros Ramazzotti con Alicia Keys. Ma Sanremo 2026 non riesce a conquistare completamente il pubblico. Certo, resta la trasmissione più vista della serata con share pazzeschi e milioni di spettatori sintonizzati, ma gli ascolti restano inferiori rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 26 febbraio, Sanremo 2026 terza serata: solo lui resiste

Ascolti Sanremo 2026, la terza serata: com’è andata ieri sera, 26 febbraioQuali sono stati gli ascolti tv (lo share) della terza serata del Festival di Sanremo 2026 in onda ieri sera, giovedì 26 febbraio, su Rai 1? Quanti...

Leggi anche: Festival di Sanremo – Terza serata (26 febbraio 2026)

Temi più discussi: Auditel, gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2026: 9 milioni di spettatori con il 59,5% di share. Si conferma il calo rispetto al 2025; Ascolti tv ieri (25 febbraio): Sanremo delude, Carlo Conti perde quasi un altro milione di spettatori. I dati impietosi; Ascolti tv ieri mercoledì 25 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Tre di troppo e Chi l'ha visto; Ascolti tv 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: 8.814.000 spettatori con 59% di share.

Ascolti Sanremo 2026 terza serata: i dati del 26 febbraio 2026Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2026: ecco tutti i dati auditel del 26 febbraio 2026 ... ultimenotizieflash.com

Gli ascolti tv della terza serata di Sanremo: spettatori e shareDALLA NOSTRA INVIATA SANREMO - Gli ascolti tv della terza puntata del Festival di Sanremo 2026 saranno resi noti in tarda mattinata. Qui il racconto completo della terza serata, la classifica e la ... corriere.it

Gli ascolti tv di mercoledì 25 febbraio. Il palinsesto televisivo della settimana è ovviamente cristallizzato per il Festival di Sanremo, con la seconda delle cinque serate della kermesse trasmessa su Rai1. Dopo gli ascolti del debutto di martedì 24 febbraio, in cal - facebook.com facebook

Ascolti Tv mercoledì 25 febbraio 2026 #AscoltiTv #BlogSocialTv #share x.com