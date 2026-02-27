Ascolti tv 26 febbraio 2026 sfida tra Rai e Mediaset

Il 26 febbraio 2026 si sono registrati gli ascolti televisivi della serata, con una sfida tra Rai e Mediaset che ha attirato l’attenzione di molti spettatori. La terza serata di Sanremo 2026 ha raggiunto il 60,3% di share, mentre i dettagli sulla concorrenza tra le altre reti sono stati analizzati da Giulio Strocchi. La giornata ha visto dunque una forte presenza di pubblico davanti agli schermi.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Giovedì 26 febbraio 2026 consacra definitivamente il dominio del Festival di Sanremo 2026: la terza serata di Rai1 raggiunge una media di circa 9,3–9,5 milioni di telespettatori con il 60,3% di share, uno dei risultati più alti di sempre per questo step della kermesse. Carlo Conti perde qualcosa in valori assoluti rispetto all'esordio, ma guadagna punti in share, firmando una serata che si piazza tra le più viste degli ultimi anni e conferma il Festival come evento televisivo assoluto.