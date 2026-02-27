Arte lavoro e poesia la non-scuola di Torino dove i ragazzi ritrovano se stessi | Qui imparano facendo – Il video

A Torino, un centro alternativo offre ai giovani l’opportunità di riscoprire se stessi attraverso attività di arte, lavoro e poesia. Qui non seguono programmi tradizionali, ma apprendono praticando, sperimentando e creando. Si tratta di uno spazio chiamato “non-scuola”, dove i ragazzi si confrontano con progetti pratici e sviluppano competenze senza il classico percorso scolastico. La dispersione scolastica rappresenta una sfida sociale importante nel paese.

C’è una grande emergenza sociale che non sempre fa rumore, ma segna in profondità la vita di molti ragazzi in Italia: la dispersione scolastica. Un fenomeno complesso che spesso riguarda chi si sente “sbagliato”, fuori posto, incapace di riconoscersi nei binari di una scuola tradizionale, rigida e standardizzata, e a volte poco incline ad ascoltare le fragilità. Un disagio che non sempre esplode, ma che scava lentamente, fino a spegnere motivazione e fiducia. È per far fronte a questo fenomeno che è nato a Torino Spazio LABS, un progetto educativo promosso dall’ Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio (AGS) con il contributo di UniCredit Foundation, la fondazione che dà corpo alla Strategia Sociale della banca omonima per garantire un accesso equo all’istruzione in Europa. 🔗 Leggi su Open.online Studenti imparano investigazione criminale facendo un giorno il lavoro dei poliziottoGiovedì 5 febbraio 2026, nel cuore dell’aula del Kennedy di Pordenone, un gruppo di venti studenti della classe quinta, accompagnati da tre docenti,... Il coraggio di essere se stessi: con “Torsolo” torna a teatro la poesia dei burattiniDomenica 22 febbraio, alle 16, al Teatro Walter Chiari di Cervia la compagnia di Perugia presenta “Torsolo”, spettacolo di burattini in baracca per... Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Taranto, l’arte che cura: musica e poesia al Padiglione Vinci; John Giorno: The Performative Word; Da David Shrigley all’italiano Pietro Terzini: quando design e poesia si incontrano; Finché Fioriscono gli Olivi, danza, musica e poesia per la Palestina a La Serra Art and Theater Nursery. Tra ologrammi, poesia, fotografia e scienzaArtificial Snow: ologrammi, poesia, fotografia e scienza per gli atleti paralimpici, nell'ambito delle Olimpiadi Culturali di Milano Cortina 2026. itinerarinellarte.it Anche Papa Bergoglio amava la poesia come arte della libertà interioreLa parola a due giganti. Il primo è Marcel Duchamp, tra i più influenti uomini d’arte e di cultura del secolo scorso, il padre del concettuale. In una lunga intervista di metà anni Sessanta sostiene: ... torino.repubblica.it Una vita fra Chiavari e la Scozia, dove si trasferì per lavoro. È stata tra le prime donne a votare nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Il resto del suo vissuto naviga nell'arte, tra canto, pianoforte e quadri dipinti da pioniera - facebook.com facebook