Arriva l’ascensore ma la cabina non c’è | il golfista Pavan cade e finisce in ospedale in Sudafrica

Un incidente si è verificato in un complesso residenziale in Sudafrica, dove un golfista ha subito una caduta da circa due piani e mezzo. La scena si è svolta mentre l’atleta si trovava vicino a un ascensore senza la cabina, cadendo nel vuoto e riportando ferite che hanno richiesto un intervento medico. La dinamica dell’accaduto sta ancora venendo chiarita.

Il golfista Andrea Pavan è in ospedale a Stellenbosh, dove doveva giocare l’Open del Sudafrica. È precipitato nel vuoto per due piani e mezzo dal vano di un ascensore. L’intervento a cui è stato sottoposto è durato 6 ore. È stato operato alla spalla (dove gli è stata applicata una placca) e alla schiena. Ora è vigile e muove le gambe, nonostante l’intorpidimento dell’anestesia. Ha parlato in video chiamata con i suoi figli. Il Messaggero fa sapere che dovrà restare per sei settimane in Sud Africa per tenere sotto controllo la fase post-operatoria e affrontare una prima parte di riabilitazione. Poi potrà tornare a casa. Nelle sue condizioni è proibito affrontare l’altitudine di un volo aereo. 🔗 Leggi su Open.online

Chiama l’ascensore, apre le porte ma non c’è la cabina: donna precipiata nel vuoto in SalentoA Parabita, in Salento, una donna di 72 anni è precipitata per circa tre metri nel vano dell’ascensore del suo condominio.

